Появилось видео с места ДТП на трассе в Ростовской области с пятью погибшими



Появилась видеозапись, на которой запечатлена авария на трассе Ростов - Волгодонск. ДТП произошло утром 20 мая.



На записи видно, как отечественный автомобиль «ВАЗ-2101» буквально превратилcя в груду металла. У машины нет крыши, остались только двери. Выжить в этой страшной аварии не удалось ни одному пассажиру этого авто.



Сильно пострадала и «Тойота Хайлюкс». У нее сильно смята передняя часть. Недалеко от автомобиля можно увидеть труп человека. Скорее всего, это погибший пассажир иномарки.



Напомним, автомобили столкнулись, когда «Тойота» выехала на встречную полосу движения. В результате происшествия погибли четыре человека из ВАЗа – мужчины 47, 18, 49 и 50 лет, а также мужчина-пассажир «Тойоты».

