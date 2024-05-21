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В Ростове 32-летняя женщина родила восьмого ребенка дома

В Ростове 32-летняя женщина родила восьмого ребенка дома
В Ростове-на-Дону 32-летняя женщина в восьмой раз стала мамой. Роды были стремительными и прошли в домашних условиях.

Утром 20 мая горожанка вызвала скорую помощь из-за схваток. Когда медики приехали на место, они выяснили, что женщина нетранспортабельна. Тогда специалистам ничего не оставалось, как принять роды на месте. К счастью, на свет появилась здоровая малышка весом чуть больше трех килограммов и ростом 50 сантиметров.

Как сообщили в Минздраве Ростовской области, после этого роженицу и новорожденную отвезли в роддом.
Фото: Rostov.ru
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