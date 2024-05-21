В Ростовской области нашли братскую могилу с останками 14 красноармейцев

Фото: поисковой отряд «Миус-Фронт»

В Ростовской области нашли братскую могилу, в которой захоронены 14 красноармейцев. Об этом сообщил руководитель донского поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.Стихийное захоронение героев Великой Отечественной войны обнаружили в хуторе Калинин Мясниковского района. Предположительно, бойцов похоронили в воронке от авиабомбы.Выяснилось, что в братской могиле похоронены санинструктор, танкист, сапер, артиллерист, офицер, пехотинцы и другие. Кроме этого, рядом с захоронением поисковый отряд обнаружил личные вещи и предметы солдатского быта: курительные трубки, кружки, фрагменты ремней и различное военное снаряжение.По словам Андрея Кудрякова, солдаты отдали свои жизни зимой во время ожесточенных боев 1941 года.- Часть красноармейцев погибла от пулевых ранений, некоторые — в результате минометного обстрела. В нескольких телах были обнаружены крупные осколки от снарядов больших калибров. В основном останки принадлежат молодым людям 18–20 лет. Среди них по возрасту выделяется лишь офицер, которому было около 50 лет, — рассказывает руководитель поискового отряда.После боев 1941-го местные жители перенесли останки солдат в воронку от авиабомбы. До середины прошлого века за могилой продолжали ухаживать. На сегодняшний день она была совсем заброшена, видимо, со временем о ней забыли. Вполне вероятно, что в этих окрестностях можно найти еще несколько братских могил.На данный момент личность героев определить невозможно. Специалисты начали поднимать архивные документы, чтобы уточнить сведения о бойцах. Не исключено, что в процессе работы можно будет найти список захороненных героев, отдавших свои жизни.Останки бойцов планируют перезахоронить на территории музейного комплекса «Самбекские высоты». Церемонию назначили на 30 августа 2024 года — день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.