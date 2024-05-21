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В Ростовской области с 21 мая изменится схема движения. Причиной этого стал капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия» с 36-го по 39-й километры. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».Изменится схема движения автомобилей на участке трассы Ростов – Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Теперь автомобилисты будут ездить по двум полосам, которые оборудованы справа от дороги в этом году. Две полосы на дороге будут закрыты на время капитального ремонта.