Ростове осудили рецидивиста за кражу телефона и денег

Фото: Ростов.Ру

Кировский районный суд Ростова-на-Дону 14 февраля вынес приговор мужчине, укравшему деньги и имущество. Азамат Тамаев получил год и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.Инцидент произошел 16 августа 2023 года. Около 14:00 курьер на машине привез заказ на улицу Суворова, 13. Мужчина закрыл автомобиль, оставив окна приоткрытыми, а сам понес посылку клиенту. В этот момент мимо легковушки проходил Азамат. Он просунул руку в приоткрытое окно, приподнял затвор и сел в машину. Тамаев взял первое, что попалось ему на глаза, — смартфон стоимостью 20 тысяч рублей и сумку, в которой лежали банковская карта и 22 тысячи рублей наличными.Когда курьер вышел из подъезда, он увидел, что его имущество пропало. Ошарашенный мужчина поехал в отделение полиции, где написал заявление. Только через два месяца Азамата задержали. К тому моменту у него не оказалось ни похищенных средств, ни телефона. Вернуть потерпевшему удалось лишь сумку.Азамат полностью признал свою вину, добавив, что у него на содержании находится маленький ребенок. Вероятно, Тамаев хотел добиться условного срока. Однако из-за того, что это не первое его преступление, судья не сжалился и дал рецидивисту реальный срок.