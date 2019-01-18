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Пенсионер из Ростова умер в электричке

Пенсионер из Ростова умер в электричке
Следователи проводят проверку по факту смерти 70-летнего ростовчанина в электричке. Трагедия произошла 20 января около 17 часов.

По версии следствия, в поезде, следующем из Тихорецка в Ростов-на-Дону, неожиданно умер пенсионер. Заметив, что пассажир не подаёт признаков жизни, очевидцы вызвали правоохранителей. При осмотре тела специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Южном СУТ СК России.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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