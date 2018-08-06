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Найденным в Соленом озере в Батайске оказался пропавший неделю назад мужчина

Найденным в Соленом озере в Батайске оказался пропавший неделю назад мужчина
Стала известна личность утонувшего в водоеме под Батайском мужчины. Им оказался пропавший неделю назад 54-летний Владимир Шульга.

Как стало известно Rostov.ru, погибшего опознала дочь. На его теле не было видимых следов насильственной смерти. Однако точную причину гибели мужчины в ближайшее время установят специалисты.

Напомним, Владимир Шульга пропал 31 июля. Он уехал из своего дома в Батайске на велосипеде и пропал. Больше недели родственники и правоохранители занимались поисками пропавшего. 7 августа его тело достали из Соленого озера.

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