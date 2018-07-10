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На сотрудников ДПС в Ростовской области напал пьяный водитель

На сотрудников ДПС в Ростовской области напал пьяный водитель
В Азовском районе Ростовской области на сотрудников ДПС напали пьяный водитель и его приятели. Происшествие случилось в селе Александровка на прошлых выходных.

По предварительным данным, правоохранители остановили машину для проверки документов. Водителя заподозрили в употреблении спиртного и попросили выйти из салона. После этого мужчина начал оказывать полицейским сопротивление.

Очевидцы утверждают, что в это время автомобиль покинули несколько человек. Они кричали и пытались буквально отбить водителя. Чтобы предотвратить столкновение с толпой людей, один из сотрудников ДПС сделал предупреждающий выстрел в воздух.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение.

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