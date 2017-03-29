На Дону осудят троих жителей Волгодонска, убивших и ограбивших своего знакомого

В Ростовской области осудят троих жителей Волгодонска, которые жестоко расправились со своим знакомым, а после ограбили его. Ранее в отношении Юлии Ивановой, Алексея Кательникова озбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража», а на Александра Волошина завели дело по статье «Укрывательство преступления».



Кровавая драма разыгралась 1 апреля 2016 года в одном из садоводческих товариществ Волгодонска. Иванова и Кательников выпивали вместе со своим знакомым, однако, между ними внезапно вспыхнула ссора. В результате — подсудимые несколько раз поочередно ударили 40-летнего мужчину топором по голове. Кроме того, Иванова пырнула оппонента ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.



После — собутыльники украли у погибшего ключи от квартиры и вынесли из его жилья посуду и личные вещи. Затем Котельников попросил своего знакомого Александра Волошина помочь избавиться от трупа. Товарищи выбросили тело мужчины в мусорный контейнер, а спустя сутки закопали на соседнем участке.



- Обвиняемые ранее уже были судимы за различные преступления, - сообщили в пресс-службе СК СУ по Ростовской области. - По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сейчас уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.