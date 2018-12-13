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Маршрутка Азов - Ростов сгорела в Ростовской области

Маршрутка Азов - Ростов сгорела в Ростовской области
В Азове сгорела рейсовая маршрутка. ЧП произошло на Привокзальной площади. Вспыхнул микроавтобус Азов - Ростов. Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсети 14 декабря.

Водитель попросил пассажиров срочно выйти из салона и сам попытался потушить огонь с помощью огнетушителя. Однако полностью ликвидировать пламя не удалось. На место прибыли спасатели. Маршрутка уже полыхала практически по всей площади. За несколько минут спасатели потушили возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

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