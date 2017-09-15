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Две женщины, взломав замок, обокрали квартиру в Аксае

Две женщины, взломав замок, обокрали квартиру в Аксае

Две женщины обокрали в Аксае квартиру на улице Мира.

27-летняя и 52-летняя местные жительницы взломали дверной замок, пока хозяина не было дома и похитили из квартиры 30 тыс. руб. Кража произошла 15 сентября. Злоумышленниц задержали через два дня. Как выяснилось, одна из них жила по соседству с владельцем обворованной квартиры.
- Подозреваемых доставили в отдел полиции, где установили, что 27-летняя задержанная ранее уже была судима за грабеж, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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