Две женщины, взломав замок, обокрали квартиру в Аксае





Две женщины обокрали в Аксае квартиру на улице Мира.



27-летняя и 52-летняя местные жительницы взломали дверной замок, пока хозяина не было дома и похитили из квартиры 30 тыс. руб. Кража произошла 15 сентября. Злоумышленниц задержали через два дня. Как выяснилось, одна из них жила по соседству с владельцем обворованной квартиры.

- Подозреваемых доставили в отдел полиции, где установили, что 27-летняя задержанная ранее уже была судима за грабеж, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».