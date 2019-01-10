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Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок на Дону

Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок на Дону
Фото: News.puls51.ru
В аварии в Ростовской области пострадали два человека. ДТП произошло на трассе Азов – Ейск.

На седьмом километре автодороги столкнулись «Хонда Фит» и «Хендай Солярис».

Как рассказал инспектор по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков, 43-летняя женщина на «Хонде» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Хендай». За рулем второй иномарки был 72-летний мужчина.

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

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