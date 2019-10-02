Женщина укусила верблюда за гениталии, чтобы остаться в живых

Посетительница зоопарка в Луизиане оставила полицию в замешательстве после того, как укусила верблюда за гениталии в целях самообороны.



Как сообщили журналисты местной газеты The Advocate, семейная пара гуляла вместе со своей глухой собакой в зоопарке Гроссе Тете. Муж женщины играл с собакой и бросал ей лакомства рядом с вольером верблюда Каспара. Чтобы достать лакомство, пес заполз внутрь корпуса. Из-за того, что домашнее животное пары не слышало, звать собаку не было смысла. Оставался только один способ вытащить ее из вольера - войти внутрь.



Женщина так и сделала.



- Я не ожидала, что у животного будет такая резкая реакция. Как только я залезла в вольер, верблюд начал паниковать и вести себя агрессивно по отношению ко мне. Мне стало страшно. А потом он и вовсе сел на меня сверху, - рассказывает женщина журналистам.







Женщина оказалась в опасной ловушке, ей становилось все сложнее дышать. Все попытки вырваться на свободу оказались тщетными из-за веса животного. Пойманная в ловушку под телом верблюда женщина пыталась вырваться на свободу, но безуспешно. Тогда она выбрала другой выход:



- Я укусила животное за гениталии, чтобы вырваться из плена. Другого способа освободиться в тот момент я просто не нашла, иначе бы задохнулась. Тем более ничего не помогало, - сказала пострадавшая Луису Гамильтону-младшему, следователю полиции в Ибервиле.



В ходе расследования полиция выяснила, что женщина якобы спровоцировала верблюда. Следователь обвинил пару в нарушении закона о преступном проникновении на частную территорию зоопарка. Шериф округа Ибервиль не сразу ответил на просьбу журналистов предоставить комментарии, так как случай, по его словам, противоречивый.



- Верблюд не сделал ничего плохого, он никого не трогал. На его личную территорию вторглись. Естественно, у него будет такая реакция. Тем более посетители вели себя агрессивно, - поделился мужчина с журналистами.



Кроме того, по словам Гамильтона, над вольером висит специальный знак, запрещающий посетителям входить в зону.



Мужчина добавил, что верблюд никогда не был агрессивным, не пытался вырваться из своего вольера, не вызывал никаких проблем.



По данным полиции, после инцидента женщину отправили в больницу, сообщает WAFB 9.

Верблюда также проверят специалисты. Как сообщают сотрудники зоопарка, Каспар живет там с 2018 года.