Умер народный артист РФ Вячеслав Войнаровский

Скончался артист «Кривого зеркала» Вячеслав Войнаровский. Известный оперный певец умер на 75-м году жизни. Об этом стало известно 24 сентября.По словам сына артиста, Вячеслав Войнаровский умер дома поздней ночью. Сын предполагает, что к кончине могли привести проблемы с поджелудочной железой или кишечником. Однако точная причина смерти известного певца до сих пор не выяснена. Известно лишь то, что причиной смерти стал не коронавирус.Вячеслав Войнаровский родом из Хабаровска. Был первым исполнителем партий Селлема в «Похождениях повесы» Игоря Стравинского, Мефистофеля в «Огненном ангеле» Сергея Прокофьева, пел в операх «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, снимался в фильмах «Герой ее романа», «Фантазер» и др.В 1999 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист РФ».Особенно зрителям он запомнился ролью оперного певца в «Кривом зеркале». Благодаря своему внешнему виду и вокальным данным, он всегда был гвоздем всех программ. Его выхода на сцену ждали сотни восторженных глаз.Дата прощания с певцом пока не известна.