Телеведущую Елену Малышеву экстренно госпитализировали в Москве: видео



В Москве доставили в больницу известную телеведущую Елену Малышеву. Об этом женщина сообщила на своей страничке в «Инстаграме».



По словам Малышевой, у неё резко поднялось давление. Цифры на тонометре показывали 200 на 130. Почувствовав себя плохо, она вызвала скорую помощь. Около часу ночи в её квартиру прибыли медики. Они на месте нормализовали давление, но для перестраховки предложили поехать в больницу.



Елена записывала «сторис» из автомобиля «скорой» и выкладывала их в своём микроблоге. Телеведущую доставили в Боткинскую больницу.



Как врач, Малышева не могла не дать нескольких советов по поводу того, как вести себя в случае гипертонического криза. Она отметила, что высокое давление — это всегда угроза инсульта. Поэтому необходимо сразу вызвать медиков и оставить открытой входную дверь на случай, если вы потеряете сознание.



Елена заверила, что выполнила все перечисленные пункты. Также она порекомендовала не отказываться от госпитализации. В больнице она прошла обследование и сдала некоторые анализы. Женщина добавила, что все её показатели оказались в норме.

Давление, скорее всего, поднялось из-за сильной головной боли. Малышева написала, что уже чувствует себя хорошо, и собирается вернуться к работе.