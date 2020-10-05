Стала известна примерная стоимость вакцины от коронавируса для россиян

Стало известно, сколько будет стоить вакцина от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную антимонопольную службу. По данным ФАС, цена одной дозы не будет превышать тысячу рублей. В дальнейшем стоимость будет уменьшаться.Предполагается, что поначалу тариф будет высоким – до тысячи рублей за одну дозу, потому что вакцины выпускаются маленькими партиями. Чтобы количество партий увеличилось, а производство росло вверх, нужны деньги. Но как только появятся индикаторы референтных стран, цена стабилизируется и снизится.Стоит отметить, что ежегодно из бюджета выделяют миллиарды на здравоохранение россиян. Конкретно в 2020 году выделили почти 842 млрд рублей. Тогда почему при наличии таких сумм нельзя бесплатно обеспечить вакциной каждого человека? Кроме того, совершенно непонятно, за что люди заплатят из своего кармана деньги, поскольку безопасность и эффективность вакцины не доказана.