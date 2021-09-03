Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева объявила о завершении карьеры

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева объявила о завершении карьеры
Гандболистка «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева объявила о завершении карьеры. Об этом 6 сентября сообщили «желто-черные».

Девушка хотела взять паузу еще год назад, однако не смогла оставить команду перед Олимпийскими играми в Токио. Последний сезон-2020/21 выдался у спортсменки очень сложным. Она получила травму спины и голеностопа, но, восстановившись, продолжила играть.

— После завершения клубных турниров Аня отыграла все матчи Олимпиады в Токио, в которых отдала все свои силы и стала MVP (прим. — самым ценным игроком) турнира. Она устала и морально, и физически, и мы это видим, — рассказал генеральный директор гандбольного клуба «Ростов-Дон» Антон Ревенко. — Ей необходимо отдохнуть и полностью оправиться после невероятного объема работы.

Гендиректор ГК также отметил, что Анна — очень важный игрок. Клуб дает ей необходимое время на отдых и восстановление, чтобы спортсменка вернулась в команду с новыми силами и желанием.

Сама Вяхирева подчеркнула, что за шесть лет команда «Ростов-Дона» стала для нее родной.
— Все эти годы я отдавалась работе полностью, без остатка, и, к сожалению, это сказалось на моем здоровье, — прокомментировала свое решение гандболистка. — Хочу выразить огромную благодарность любимому клубу и городу за понимание, поддержку и веру в меня.

По информации портала Sports.ru, пауза в спортивной карьере Вяхиревой — ее своеобразный декретный отпуск. Однако Анна обещала вернуться в гандбол к Олимпиаде 2024 года.

Анна Вяхирева — многократная чемпионка Европы, России и мира по гандболу, обладательница Кубков и Суперкубков России и дважды самый ценный игрок на Олимпийских играх — в 2016 и 2020 годах. Спортсменку часто признавали лучшим игроком в матчах донской команды.

Теги: ГК Ростов-Дон

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.