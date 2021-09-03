Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева объявила о завершении карьеры

Гандболистка «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева объявила о завершении карьеры. Об этом 6 сентября сообщили «желто-черные».Девушка хотела взять паузу еще год назад, однако не смогла оставить команду перед Олимпийскими играми в Токио. Последний сезон-2020/21 выдался у спортсменки очень сложным. Она получила травму спины и голеностопа, но, восстановившись, продолжила играть.— После завершения клубных турниров Аня отыграла все матчи Олимпиады в Токио, в которых отдала все свои силы и стала MVP (прим. — самым ценным игроком) турнира. Она устала и морально, и физически, и мы это видим, — рассказал генеральный директор гандбольного клуба «Ростов-Дон» Антон Ревенко. — Ей необходимо отдохнуть и полностью оправиться после невероятного объема работы.Гендиректор ГК также отметил, что Анна — очень важный игрок. Клуб дает ей необходимое время на отдых и восстановление, чтобы спортсменка вернулась в команду с новыми силами и желанием.Сама Вяхирева подчеркнула, что за шесть лет команда «Ростов-Дона» стала для нее родной.— Все эти годы я отдавалась работе полностью, без остатка, и, к сожалению, это сказалось на моем здоровье, — прокомментировала свое решение гандболистка. — Хочу выразить огромную благодарность любимому клубу и городу за понимание, поддержку и веру в меня.По информации портала Sports.ru, пауза в спортивной карьере Вяхиревой — ее своеобразный декретный отпуск. Однако Анна обещала вернуться в гандбол к Олимпиаде 2024 года.Анна Вяхирева — многократная чемпионка Европы, России и мира по гандболу, обладательница Кубков и Суперкубков России и дважды самый ценный игрок на Олимпийских играх — в 2016 и 2020 годах. Спортсменку часто признавали лучшим игроком в матчах донской команды.