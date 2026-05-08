На Дону утром 8 мая дали отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило около 10:00.Специальный режим ввели в регионе около девяти вечера 7 мая. Жителям дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Утром следующего дня специальные службы дали отбой беспилотной опасности. К сожалению, ЧП не обошлось без последствий. В Таганроге повреждения получил гараж в частном домовладении. В селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление. Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне обрушились здания склада. В Мясниковском районе в селе Чалтырь повреждено 20 частных домов и трех автомобилей. В домах частично разрушились кровли, выбиты стекла. В Ростове повреждены: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль. Также в донской столице пострадало административное четырехэтажное здание. В Батайске повреждены кровля и окна хозяйственной постройки. К счастью, в результате воздушной атаки никто не пострадал.