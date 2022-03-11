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Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева вернулась в ГК «Ростов-Дон»

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева вернулась в ГК «Ростов-Дон»
Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева возвращается в спорт. Гандболистка заявлена в составе «Ростов-Дона» в матче против ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Игра донских гандболисток состоится 15 марта. Вяхирева будет выступать под своими 13-м номером. Это будет ее первая игра спустя полгода после ее заявления о приостановке карьеры.

Напомним, сезон-2020/21 выдался у спортсменки очень сложным. Вяхирева получила несколько серьезных травм, однако продолжала играть и выступать за свою команду на различных соревнованиях. После Олимпиады в Токио Анна заявила о том, что решила временно приостановить карьеру и вернется в состав, как только восстановит здоровье.

Анна Вяхирева считается звездой не только «Ростов-Дона», но и всего российского гандбола. Гандболистка - многократная чемпионка Европы, России и мира по гандболу, обладательница Кубков и Суперкубков России и дважды самый ценный игрок на Олимпийских играх — в 2016 и 2020 годах. Спортсменку часто признавали лучшим игроком в матчах донской команды.

Не исключено, что возвращение Вяхиревой связано с несколькими неприятными событиями в клубе. Ранее команду покинули главный тренер Пер Юханссон и сильный игрок Виктория Борщенко.
Фото: yandex.ru
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