ЖФК «Ростов» проиграл «Зениту»

Фото: ЖФК «Ростов».

Выездная игра против «Зенита» получилась провальной. Южанки не сумели дать бой петербурженкам.Уже на 9-й минуте игры хозяйки повели в счёте благодаря голу Аны Диаш. Далее был небольшой промежуток активности со стороны «жёлто-синих». Однако на гол гостьи не наиграли. В начале второй части вечера «Зенит» забил второй. Отличилась та же Диаш, причём ассистировала ей вновь Лина Якупова, 2:0. Далее «сине-бело-голубые» меньше атаковали, явно экономя силы. На 79-й минуте третий мяч влетел в ворота «Ростова» - автогол Инны Новиковой. Итог – разгромное поражение «Ростова», 0:3.В других матчах игрового дня казанский «Рубин» разошёлся миром с красноярским «Енисеем» - 0:0, «Краснодар» обыграл пермскую «Звезду-2005» - 3:1, московский «Локомотив» переиграл московское «Чертаново» - 3:1, а московский ЦСКА на выезде одолел «Рязань-ВДВ» - 1:0.В следующем туре «Ростов» 10 июня сразится в гостях против пермской «Звезды-2005». В таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги подопечные Натальи Карасёвой пока на 4-м месте из 10.