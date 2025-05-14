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Защитник "Ростова" Эяд Эль-Аскалани возобновил тренировки спустя 8 месяцев перерыва

Защитник "Ростова" Эяд Эль-Аскалани возобновил тренировки спустя 8 месяцев перерыва
Спустя 8 месяцев восстановления после травмы защитник "Ростова" Эяд Эль-Аскалани возобновил тренировки. Пресс-служба донского клуба опубликовала видеоматериалы с тренировочного процесса, на которых видно, как Эяд тренируется вместе с основным составом.

Напомним, что серьезную травму защитник получил 14 сентября в игре против "Краснодара". Спортсмена пришлось унести с поля на носилках. После медицинского обследования Эяду был поставлен диагноз – разрыв крестообразной связки колена. В октябре в Германии футболисту была проведена операция. После этого последовал период реабилитации. Следует отметить, что Эяд все же отправился на зимние сборы в ОАЭ в январе.

Согласно последней информации, возвращение футболиста на поле не ожидается до завершения сезона-2024/25.
Фото: ФК Ростов
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