Защитник ХК «Ростов» признан лучшим игроком заключительной серии в сезоне

Фото: ХК «Ростов»

Защитник ХК «Ростов» Никита Дмитров стал лучшим игроком заключительной серии в сезоне. Об этом «кондоры» сообщили на своей странице в соцсетях 20 февраля.21-летний спортсмен принял участие в двух матчах. Кроме того, Никита Дмитров смог оформить дубль в ворота «Тамбова». Согласно итогам голосования он получил 34,8% зрительских симпатий.Никита Дмитров является воспитанником московской школы хоккея. Кроме того, он прошел начальную подготовку в московской «Руси», а уже оттуда перебрался в СКА. Также не раз он вызывался в юношескую сборную России (2003 г. р.). А в 2022 году выступал за ХК «Сочи». В 2023 году он был командирован в ХК «Ростов».