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Гандболистку Юлию Манагарову признали лучшей в матче «Ростов-Дон» - «Ференцварош»

Гандболистку Юлию Манагарову признали лучшей в матче «Ростов-Дон» - «Ференцварош»
Крайняя правая Юлия Манагарова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Ференцварош». Как 9 апреля сообщили в пресс-службе донского гандбольного клуба, такой выбор сделали болельщики. За неё проголосовали более 64% фанатов. Игра в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов прошла 7 апреля в Венргии.

Во время встречи наши спортсменки показали отличные результаты. Они разгромили хозяев площадки со счётом 26:29.

Манагарова родилась в Кривом Роге, где и начала заниматься гандболом. В 2011 году спортсменка стала выступать за румынский «Олтхим». Когда у клуба появились финансовые проблемы, Юлию как раз пригласили вступить в ряды «Ростов-Дона». В 2014 году она получила российское гражданство, а в 2017-м её позвали в сборную страны.

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