Травмированный вратарь Рустам Ятимов возвращается в Ростов после лечения в Воронеже

Фото: ФК Ростов

Алексей Рыскин, спортивный директор ФК «Ростов», поделился информацией о состоянии здоровья вратаря Рустама Ятимова. Во время матча с «Факелом» футболист неудачно приземлился на голову и потерял сознание на некоторое время. С поля спортсмена унесли на носилках. После игры Ятимова доставили в больницу в Воронеже.«Предварительно, у Ятимова нет серьёзных травм, он отправился в Ростов-на-Дону. Дальнейшее обследование и наблюдение будут проводиться врачами», — сообщил Рыскин в интервью «Матч ТВ».По словам тренера Виталия Кафанова, после падения у голкипера была кратковременная потеря памяти, но сейчас его состояние нормализовалось.Пока не известно, сможет ли Ятимов принять участие в следующем матче против «Локомотива».