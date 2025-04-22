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Травмированный вратарь Рустам Ятимов возвращается в Ростов после лечения в Воронеже

Травмированный вратарь Рустам Ятимов возвращается в Ростов после лечения в Воронеже
Алексей Рыскин, спортивный директор ФК «Ростов», поделился информацией о состоянии здоровья вратаря Рустама Ятимова. Во время матча с «Факелом» футболист неудачно приземлился на голову и потерял сознание на некоторое время. С поля спортсмена унесли на носилках. После игры Ятимова доставили в больницу в Воронеже.

«Предварительно, у Ятимова нет серьёзных травм, он отправился в Ростов-на-Дону. Дальнейшее обследование и наблюдение будут проводиться врачами», — сообщил Рыскин в интервью «Матч ТВ».

По словам тренера Виталия Кафанова, после падения у голкипера была кратковременная потеря памяти, но сейчас его состояние нормализовалось.

Пока не известно, сможет ли Ятимов принять участие в следующем матче против «Локомотива».
Фото: ФК Ростов
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