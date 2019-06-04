Из ФК «Ростов» ушёл тренер Александр Гутеев



Тренер вратарей Александр Гутеев покинул ФК «Ростов». Такую информацию сообщили в пресс-службе клуба.



С января 2018 года она состоял в штабе Валерия Карпина. Гутеев работал с вратарями основного состава команды. Сейчас 51-летний спортсмен окончательно завершил карьеру в клубе.



Мужчина родился в Москве, где и начал свою карьеру футболиста. Первым его клубом стал «Торпедо». Затем после призыва в армию он выступал за ЦСКА. Далее перешёл в краснодарскую «Кубань», потом — в ярославский «Шинник». В этом клубе в 2002 году стал тренером вратарей.



В «Волге» из Нижнего Новгорода проработал с 2009-го по 2016 год. В январе 2018-го его пригласили в «Ростов».