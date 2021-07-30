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Василий Голубев: Прежде всего я воспринимаю Карпина как тренера ФК «Ростов»

Василий Голубев: Прежде всего я воспринимаю Карпина как тренера ФК «Ростов»
Губернатор Ростовской области прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России по футболу. Василий Голубев поделился мнением о тренере 2 августа.

Глава региона рассказал, что внутренне порадовался за Карпина, хотя и не имел никакого отношения к его назначению.

- Он очень опытный человек, и мне кажется, что его подход к тренерской работе заслуживает отдельного внимания, - отметил Василий Голубев. - Несмотря на новую должность, я его прежде всего воспринимаю как главного тренера ФК «Ростов».

Губернатор подчеркнул, что отношение Карпина к футболу его поражает. Он признался, что даже в матче с «Зенитом» были позитивные моменты. Напомним, во время игры ростовчане заработали три желтые карточки и разгромно проиграли второй домашний матч питерской команде.

- Я бы мог дать совет, но боюсь, что мои советы будут лишними, - посмеялся Василий Голубев.

О том, что Валерий Карпин возглавил сборную России, стало известно 23 июля. Изначально ему предлагали возглавить национальную команду в июле. Но Карпин отказался из-за подготовки ростовчан к Российской Премьер-Лиге. Тренер выдвинул условие: он возглавит сборную России, но при этом продолжит работать с донским ФК. Через несколько недель стороны согласились с условиями и подписали контракт.

Теги: ФК Ростов губернатор Ростовской области Василий Голубев

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