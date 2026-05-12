Последние звонки в Ростове пройдут в закрытых помещениях. Об этом сообщает редакция Donday со ссылкой на городское управление образования.

По данным местных властей, 26 мая торжественные линейки провести на улице нельзя. Такие меры были введены в целях безопасности учащихся, педагогов и родителей.

Как и в прошлом году, выпускнику станцуют вальс в стенах родной школы.

Скорее всего, торжественные линейки в учебных учреждениях области пройдут по тому же сценарию.
Фото: Дондей
