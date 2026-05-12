Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин признался, что устал от новостей про переход в другой клуб

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин развеял слухи о переходе в московский «Локомотив». О трансфере 24-летнего игрока в один из российских клубов писал инсайдер Иван Карпов.– Про интерес «Локомотива» уже три года пишут. Я с прессой на эту тему не разговаривал, это всё полная чушь. На меня никто из «Локомотива» не выходил, агент тоже ничего не говорил, поэтому комментировать нечего. Если мне лично позвонят и скажут: «Есть интерес», – тогда уже можно будет о чем-то говорить. А то, что пишут сейчас, – честно, я уже устал от этого. Мне все равно, — приводит слова Щетинина Metaratings.Кирилл Щетинин в последнем матче против «Акрона» отличился одним забитым мячом. Всего в нынешнем сезоне футболист внес в свой актив 2 забитых мяча и 3 голевых паса.