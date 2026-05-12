Суд взыскал миллионы с экс-руководства ростовских «Родных полей» Петра Ходыкина

Суд взыскал более 200 млн рублей с экс-руководства ростовских «Родных полей». Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил многомиллионный иск, поданный национализированной компанией ООО «Родные поля» к её бывшему владельцу Петру Ходыкину и экс-генеральному директору Марине Турянской.Информация о судебном решении появилась в картотеке арбитражного суда региона. Пени были начислены налоговыми органами после перепроверки контролируемых сделок компании за период с 2018 по 2020 годы.Расследование Федеральной налоговой службы (ФНС) показало, что в указанный период ООО «Родные поля» под руководством Марины Турянской и конечного бенефициара Петра Ходыкина систематически занижало налоговую базу по налогу на прибыль. Механизм уклонения заключался в выводе прибыли в аффилированную компанию GTCS Trading DMCC, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах и принадлежащую Ходыкину. Это привело к недоплате налогов в российский бюджет.По решению ФНС, за 2018-2019 годы было доначислено 376,6 млн рублей налога на прибыль вследствие занижения базы на 1,88 млрд рублей. За 2020 год сумма доначислений достигла 114,5 млн рублей при занижении базы на 572,3 млн рублей. Суд полностью удовлетворил требование Российской Федерации о взыскании общей суммы, в которую, помимо основного долга (не указанного в тексте, но явно большего), были включены пени в размере более 203 млн рублей.Напомним, что судьба предприятия «Родные поля» (ранее известного как ТД «РИФ») неоднократно освещалась в СМИ. Компания была национализирована в прошлом году по иску Генеральной прокуратуры. Основанием послужило наличие у бенефициара Петра Ходыкина второго гражданства и отсутствие разрешительного документа на право управления стратегическим предприятием.Позднее было объявлено о планах по приватизации имущества компании до конца 2028 года. После этого Росимущество выставило на аукцион 100% долей зернотрейдера ООО «Родные поля» с начальной ценой 11,7 миллиарда рублей.Помимо налоговых претензий, «Родные поля» также ведут несколько судебных разбирательств против бывшего экс-владельца. В частности, компания оспаривает сделки с "ЮгАгроХолдингом" на сумму свыше 40 миллионов рублей. Иск направлен на аннулирование договора купли-продажи 99,95% доли в «ЮгАгроХолдинге», заключенного 26 июля 2023 года между ООО «Торговый дом «РИФ» и Петром Ходыкиным. Также оспариваются сделки, по которым Ходыкин передал доли в «ЮгАгроХолдинге» Нине Кузнецовой и Татьяне Ходыкиной, что, предположительно, составляет 66% уставного капитала компании.