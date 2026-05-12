Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков: «Желто-синие» заканчивают чемпионат на своем месте

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о месте донского клуба в турнирной таблице, а также прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом».— Откуда была уверенность на протяжении сезона, что «Ростов» не окажется в стыках? По качеству игры «Ростов» гораздо сильнее соперников, которые находятся ниже. Но вот два проигранных матча «Сочи» и «Оренбургу», конечно, могли затащить команду в «стыки». Команда и тренер — молодцы, общими усилиями исправили ситуацию. «Желто-синие» заканчивают чемпионат на своем месте, — приводит слова Дьякова Donday.Донской клуб после 29-го тура расположился на десятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе команды Джонатана Альбы — 33 очка. В заключительном туре чемпионата России «Ростов» сыграет дома с «Зенитом», который ведет борьбу за чемпионство с «Краснодаром».— «Ростов» должен помочь соседям в борьбе за чемпионство? «Ростов» никому ничего не должен. Нужно играть, не думая о третьих командах. У команды получились тяжелый сезон и концовка чемпионата, сейчас все задачи выполнены. У «Зенита» будет сверхмотивация, он борется за титул. Поэтому победить питерцев будет архисложно, — подытожил он.