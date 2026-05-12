Ростовчан предупредили о скрытой опасности кондиционеров после простоя зимой

Фото: Donday

С приходом теплой весны жители Ростовской области, стремясь охладиться, спешат включить свои кондиционеры. Однако, как предупреждает врач Дарья Мелешко, после долгого зимнего простоя эти привычные бытовые приборы могут стать источником серьезных проблем со здоровьем. Главная опасность кроется в плесени и бактериях, которые активно скапливаются на его внутренних частях.По словам медика, споры плесени, попадая в воздух, оседают на фильтрах и пластинах кондиционера, где во влажной и темной среде они начинают активно размножаться. При включении сплит-системы эти микроорганизмы разносятся по помещению, что может вызвать целый ряд неприятных и даже опасных заболеваний. Среди них – сухость в носу и горле, кашель, головные боли, заложенность носа, а также обострение аллергических реакций и симптомов бронхиальной астмы.Наиболее серьезные последствия может вызвать развитие аспергиллеза – заболевания, спровоцированного черным плесневым грибком. Он способен поражать легкие, вызывая симптомы, напоминающие астму или бронхит. Лечение этого заболевания часто бывает затруднительным, а в запущенных случаях может привести к необратимым последствиям. Также существует риск заражения более редкой, но чрезвычайно опасной «черной плесенью», несущей разрушительные риски для здоровья.Кроме того, даже без столь тяжелых последствий врачи регулярно фиксируют случаи бронхитов и пневмонии, особенно в период активного использования кондиционеров. Дарья Мелешко подчеркивает, что причиной этого являются не сквозняки, а именно скопившиеся в приборе бактерии и вирусы, которые прекрасно себя чувствуют во влажной и пыльной среде.