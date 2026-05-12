Жители Ростовской области нашли в лесах гигантских боровиков
Подошли к концу трехдневные выходные у жителей Ростовской области. Праздничные дни в честь 9 Мая позволили любителям тихой охоты выбраться по грибы.
По итогу одной из поездок в Каменский район охотники нашли целые поляны с энтоломой и подберезовиком. Этих грибов им удалось собрать по два ведра.
А в районе Морозовска жителям повезло с маслятами. Едва ли не под каждой елкой росло порядка десяти грибов.
А вот в Каменских лесах были обнаружены здоровые боровики и жировики. Некоторые такие находки не помещались в ладонь. Домой грибники вернулись с заполненными до краев ящиками.