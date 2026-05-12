Двух футболистов «Ростова» включили в расширенный список сборной России на летний сбор

Игроки «Ростова» Илья Вахания и Виктор Мелехин попали в расширенный список сборной России на предстоящий учебно-тренировочный сбор. Заявка из 36 футболистов была опубликована на сайте РФС 12 мая.

На ближайшем сборе команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Египтом, а также примет дома Буркина-Фасо, Тринидад и Тобаго. Все матчи пройдут в формате товарищеских встреч.

Виктор Мелехин в нынешнем сезоне провел 34 игры за «Ростов» во всех турнирах, отметившись двумя голами. У Ильи Вахании в 33 встречах - два забитых мяча и один ассист.
Фото: ФК Ростов.
