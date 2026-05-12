В парке «Дмитриевский» в Ростове неизвестные разгромили детскую площадку

В парке «Дмитриевский» в Ростове произошёл акт вандализма. Об этом рассказала глава Ленинского района Юлия Мищук.

Накануне неизвестные испортили качели и декоративные элементы в районе Нового Поселения, который пользуется популярностью у горожан. Утром местные жители обнаружили повреждения и сообщили об этом властям.

Как уточнила глава района, будут оперативно устранены последствия происшествия. В скором времени проведут ремонт повреждённого оборудования. Если виновных удастся найти, им грозит административное наказание.

Напомним, что благоустройство парка, включая создание детской площадки, было завершено в 2022 году.
Фото: Юлия Мищук
