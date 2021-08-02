Тренер «Ростов-Дон-ЮФУ» Мария Воробьева покинула баскетбольный клуб
Тренер баскетбольного клуба покинула «Ростов-Дон-ЮФУ». Об уходе Марии Воробьевой «пантеры» сообщили 4 августа.
28-летняя спортсменка провела в донской команде четыре сезона. В 2017 году девушка стала игроком «Ростов-Дон-ЮФУ», а через год - тренером по основной физической подготовке.
«Пантера» помогла клубу завоевать 4 золотые медали Чемпионата России (2018, 2019, 2020 и 2021 годы) и бронзовую медаль восточно-европейской женской лиги (в 2019 году).