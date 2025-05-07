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Останки неизвестного бойца Красной армии перезахоронили в Ростовской области

Останки неизвестного бойца Красной армии перезахоронили в Ростовской области
В Константиновске прошла церемония перезахоронения останков неизвестного солдата Красной армии. Об этом рассказал глава администрации района Виталий Дьячкин. Торжественное мероприятие состоялось 6 мая. В нем приняли участие ветераны, местные жители и представители власти.

В июле 2023 года поисковики обнаружили останки солдата на территории Константиновского педагогического колледжа. Им не удалось установить имя героя, но известно, что он погиб, защищая город, в июле 1942 года.
Фото: телеграм канал Виталия Дьячкина
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