Число магнитных бурь в 2025 году выросло в 2,5 раза

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

Число магнитных бурь в 2025 году увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.- Число магнитных бурь в текущем году резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего 8 дней с бурями, то за первые 4 месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше.Основной причиной резкого роста числа магнитных бурь в 2025 году стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, почти отсутствовавших в прошлом году, - сказано в сообщении.При этом вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года снизилась примерно на 15 процентов (в сравнении с аналогичном периодом 2024 года). Это говорит о перестройке солнечной активности.