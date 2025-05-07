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Число магнитных бурь в 2025 году выросло в 2,5 раза

Число магнитных бурь в 2025 году выросло в 2,5 раза
Число магнитных бурь в 2025 году увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

- Число магнитных бурь в текущем году резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего 8 дней с бурями, то за первые 4 месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше.

Основной причиной резкого роста числа магнитных бурь в 2025 году стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, почти отсутствовавших в прошлом году, - сказано в сообщении.

При этом вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года снизилась примерно на 15 процентов (в сравнении с аналогичном периодом 2024 года). Это говорит о перестройке солнечной активности.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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