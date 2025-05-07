В Ростове мужчина распылил перцовый баллончик в лицо своего экс-возлюбленной

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В Ростове-на-Дону, 7 мая мужчина применил перцовый баллончик против своей экс-возлюбленной, распылив его содержимое ей в лицо.Конфликт между бывшими возлюбленными разгорелся вечером на углу Соборного переулка и улицы Варфоломеева. В ходе ссоры мужчина выхватил перцовый баллончик и направил его в лицо девушке. Крики пострадавшей привлекли внимание прохожих, которые вызвали на место происшествия сотрудников полиции.Девушка получила химический ожог сетчатки глаза.- Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение по статье о мелком хулиганстве, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.