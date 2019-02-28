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Тхэквондисты из Ростовской области завоевали медали на клубном чемпионате Европы

Тхэквондисты из Ростовской области завоевали медали на клубном чемпионате Европы
Тхэквондисты из Ростовской области завоевали медали на клубном чемпионате Европы. Международные состязания в Салониках начались 28 февраля и продлились до 3 марта.

В первый же день донские спортсмены показали высокие результаты. Так, воспитанник ростовской СОШ № 11 Сергей Карнута стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 74 кг. Серебро также завоевала ростовчанка Елизавета Андрияненко. Тхэквондистка выступала в весе до 53 кг.

В весовой категории до 58 кг на третьем месте оказался еще один житель донской столицы. Воспитанник клуба «Грандмастер» в полуфинале уступил другому россиянину.

Во второй день чемпионата отличился житель Батайска Дмитрий Евтухов. Ученик ДЮСШ № 2 завоевал бронзу. Дмитрий показал отличную форму в поединке с тхэквондистами из Азербайджана и России. Однако он не смог одолеть представителя Австрии.

Сообщается, что все призеры получат возможность выступить на основном чемпионате Европы. Спортсмены поедут на соревнования в Ирландию.

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