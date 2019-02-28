Тхэквондисты из Ростовской области завоевали медали на клубном чемпионате Европы



Тхэквондисты из Ростовской области завоевали медали на клубном чемпионате Европы. Международные состязания в Салониках начались 28 февраля и продлились до 3 марта.



В первый же день донские спортсмены показали высокие результаты. Так, воспитанник ростовской СОШ № 11 Сергей Карнута стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 74 кг. Серебро также завоевала ростовчанка Елизавета Андрияненко. Тхэквондистка выступала в весе до 53 кг.



В весовой категории до 58 кг на третьем месте оказался еще один житель донской столицы. Воспитанник клуба «Грандмастер» в полуфинале уступил другому россиянину.



Во второй день чемпионата отличился житель Батайска Дмитрий Евтухов. Ученик ДЮСШ № 2 завоевал бронзу. Дмитрий показал отличную форму в поединке с тхэквондистами из Азербайджана и России. Однако он не смог одолеть представителя Австрии.



Сообщается, что все призеры получат возможность выступить на основном чемпионате Европы. Спортсмены поедут на соревнования в Ирландию.