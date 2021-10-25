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Старшим тренером «молодежки» «Ростова» стал Олег Сальников

Старшим тренером «молодежки» «Ростова» стал Олег Сальников
Новым старшим тренером молодежного состава «Ростова» стал 46-летний Олег Сальников. До назначения он входил в тренерский штаб Заура Тедеева, который теперь работает на основной состав.

Также «молодежке» представили реабилитолога и тренера по физподготовке – 29-летнего Рубена Сида Лосада. Ранее специалист работал в двух клубах из третьего испанского дивизиона и в команде U-12 «Атлетико Мадрид».

Кроме того, 26 октября был назначен новый главный тренер футбольного клуба «Ростов» – 61-летний Виталий Кафанов. Должность он совмещает с работой в сборной России по футболу, где тренирует вратарей.
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