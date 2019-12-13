Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Спортсмен из Таганрога получил золото ЧМ по пара-карате

Спортсмен из Таганрога получил золото ЧМ по пара-карате
Спортсмен из Таганрога Сергей Бурлаков завоевал золото на чемпионате мира по пара-карате. Соревнования закончились в Лондоне 15 декабря.

В состязаниях принимали участие более 1 400 участников из 20 стран. Россию представили четыре спортсмена, в том числе Сергей Бурлаков из Таганрога. Каратист и обладатель титула «Человек планеты» завоевал золотую медаль.

Сергей Бурлаков потерял кисти рук и ноги до колена после страшной аварии. Мужчина учился заново пользоваться столовыми приборами и передвигаться. Несмотря на неутешительные прогнозы и недоверие со стороны близких, Сергей показал волю к победе и добился больших успехов в спорте.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.