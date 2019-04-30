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Ростовчане заняли первые два места на Кубке мира по многоборью

Ростовчане заняли первые два места на Кубке мира по многоборью
На Кубке мира по троеборью и четырёхборью ростовские спортсмены заняли первое и второе места. Юлия Сергеева и Пётр Борщёв вошли в состав сборной России, которая в общей сложности завоевала шесть медалей.

В финале по четырёхборью ростовчанка сразилась со спортсменкой из Мексики. В фехтовании они закончили бой с одинаковым счётом. В состязании по плаванию Сергеева опередила соперницу на 24 очка. Хоть в лазер-ране максиканка и сильно сократила отрыв, дончанка всё-таки пришла первой.

Среди парней Пётр Борщёв завоевал «серебро». Хоть в лазер-ране он и пересёк финишную прямую первым, в других видах спорта его опередил спортсмен из Чехии.

Ребята являются воспитанниками Ростовского областного училища олимпийского резерва.
Ростовчане заняли первые два места на Кубке мира по многоборью

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