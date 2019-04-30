Ростовчане заняли первые два места на Кубке мира по многоборью



На Кубке мира по троеборью и четырёхборью ростовские спортсмены заняли первое и второе места. Юлия Сергеева и Пётр Борщёв вошли в состав сборной России, которая в общей сложности завоевала шесть медалей.



В финале по четырёхборью ростовчанка сразилась со спортсменкой из Мексики. В фехтовании они закончили бой с одинаковым счётом. В состязании по плаванию Сергеева опередила соперницу на 24 очка. Хоть в лазер-ране максиканка и сильно сократила отрыв, дончанка всё-таки пришла первой.



Среди парней Пётр Борщёв завоевал «серебро». Хоть в лазер-ране он и пересёк финишную прямую первым, в других видах спорта его опередил спортсмен из Чехии.



Ребята являются воспитанниками Ростовского областного училища олимпийского резерва.

