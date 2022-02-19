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Состав «Ростов-Дона» пополнила линейная «Будучности»

Состав «Ростов-Дона» пополнила линейная «Будучности»

В гандбольный клуб «Ростов-Дон» из сборной Черногории перешла линейная команды - 23-летняя Татьяна Брнович. Контракт с ней «желто-черные» подписали на два с половиной сезона. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

— Счастлива стать частью этой команды! «Ростов-Дон» является большим клубом с великими игроками и высокими целями. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь всех поставленных целей, — поделилась впечатлениями Татьяна Брнович.

Татьяна Брнович пришла в основу «Будучности» в сезоне-2017/2018. Почти сразу она проявила себя как настоящий боец и лидер. В дебютном сезоне девушка забила 34 гола в Лиге чемпионов.

Татьяну Брнович регулярно вызывают в сборную Черногории: в 2017 году спортсменку признали лучшей линейной юношеского первенства Европы. В основе черногорской сборной она также участвовала в крупнейших международных турнирах. Девушка дважды становилась обладательницей Кубка Черногории (в 2018 и 2019 годах).
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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