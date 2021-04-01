СКА победил «Интер»

Матч с одной из слабейших команд ПФЛ не был для подшефных Дениса Попова лёгким вопреки ожиданиям.Началось для СКА хорошо – уже на 2-й минуте Георгий Гонгадзе забил из пределов штрафной, 1:0. На 32-й минуте красно-синие упрочили своё преимущество благодаря голу Геннадия Козлова, 2:0.Однако вторая часть вечера прошла в более равной борьбе. На 55-й минуте неразбериха в штрафной СКА привела к голу Габила Нурахмедова – 2:1. Александр Крикуненко вскоре забил красивым ударом в нижний угол, 3:1. У СКА было заметное преимущество, но счёт всё ещё был «скользким». На 78-й минуте «Интер» заработал и реализовал пенальти – 3:2. Интрига присутствовала до самого конца, однако на последней минуте Филипп Кондрюков снял все вопросы – 4:2, выигрыш СКА.В турнирной таблице чемпионата России среди команд ПФЛ (группа 1) армейцы пока поднялись на 4 место из 17, но соперники не провели ещё свои матчи в текущем туре.Свой очередной матч ростовчане проведут 9 апреля на своём поле против ФК «Туапсе», занимающего последнее 17-ое место.