С ХК «Ростов» контракты продлили еще два спортсмена

В донском хоккейном клубе контракты продлили еще два спортсмена. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе клуба.Ранее с клубом подписали договоры защитники Алексей Царев и Евгений Шевчук. Сейчас контракты как минимум на один сезон продлили Роман Опалев и Ранис Миргалиев.Опалев начинал свою карьеру в МХК «Авто» в сезоне-2012/2013. В 2018 году перешел к «красно-белым». Опалев получил золотые медали Первенства ВХЛ. Уходил из команды, но решил вернуться. Игровой номер в этом сезоне — 33.Ранис Миргалиев - хоккеист из Нефтекамска. Профессиональную карьеру начал в 2014 году в составе ХК «Батыр». Ранис Миргалиев перешел играть за донской клуб из казахстанского «Темиртау». Его игровой номер — 95.