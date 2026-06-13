Концерт Ольги Бузовой в Ростове перенесли на август из-за травмы

- Более менее пришла в себя после наркоза. Очень сложно отходила. Падала в обморок несколько раз. Очень страшно, больно и обидно, что вот так на ровном месте может произойти такое, - поделилась Бузова с подписчиками.

- Хочу обратится ко всем жителям Ростова-на-Дону. Я прошу прощения, что так получилось. Если бы у меня была бы хотя бы одна возможность быть с вами, я бы была с вами, - сказала Ольга Бузова.

Фото: Ольга Бузова

В Ростове перенесли концерт Ольги Бузовой. Причиной стала травма артистки, о которой она рассказала в своих соцсетях.Выступление должно было пройти 13 июня. Однако накануне концерта певица сломала ноги, после чего ей потребовалось хирургическое вмешательство.По словам артистки, самое страшное уже позади. При этом сейчас она не может ходить и остается в больнице под наблюдением врачей.Из-за травмы команда певицы решила перенести концерт в Ростове на 6 августа. Представители площадки, где должно было пройти выступление, отметили, что все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату.