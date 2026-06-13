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Концерт Ольги Бузовой в Ростове перенесли на август из-за травмы

Концерт Ольги Бузовой в Ростове перенесли на август из-за травмы
В Ростове перенесли концерт Ольги Бузовой. Причиной стала травма артистки, о которой она рассказала в своих соцсетях.

Выступление должно было пройти 13 июня. Однако накануне концерта певица сломала ноги, после чего ей потребовалось хирургическое вмешательство.

- Более менее пришла в себя после наркоза. Очень сложно отходила. Падала в обморок несколько раз. Очень страшно, больно и обидно, что вот так на ровном месте может произойти такое, - поделилась Бузова с подписчиками.


По словам артистки, самое страшное уже позади. При этом сейчас она не может ходить и остается в больнице под наблюдением врачей.

Из-за травмы команда певицы решила перенести концерт в Ростове на 6 августа. Представители площадки, где должно было пройти выступление, отметили, что все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату.

- Хочу обратится ко всем жителям Ростова-на-Дону. Я прошу прощения, что так получилось. Если бы у меня была бы хотя бы одна возможность быть с вами, я бы была с вами, - сказала Ольга Бузова.
Фото: Ольга Бузова
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