Два нападающих продлили контракты с хоккейным клубом «Ростов»
Два спортсмена продлили контракты с хоккейным клубом «Ростов». Об этом рассказали в пресс-службе команды. В составе «кондоров» останутся Савва Андреев и Павел Антипов.
Андреев выступал за клуб в плей-офф Кубка Федерации-2018/2019. Тогда он ещё находился в команде временно, но уже в сентябре стал играть в постоянном составе. По итогам Кубка Шёлкового пути на его счету — 49 матчей и 17 очков.
Павел Антипов присоединился к «кондорам» позже, в конце октября. Молодой человек стал единственным нападающим, который получил положительный коэффициент полезности - +3. Он провёл 29 матчей и набрал 11 очков.
Ранее сообщалось, что с «Ростовом» продлили контракты вратари Сергей Павлов, Данил Кудашев и Никита Масленников, а также форварды Павел Щербаков и Егор Кулаков.