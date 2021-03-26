Ростовский СКА уступил «Кубани»

Матч с лидером южного дивизиона и главного претендента на промоушн совсем не получился у ростовчан. СКА играл в большинстве 70 минут и всё равно умудрился проиграть всухую.В начале матча «Кубань» завладела игровым преимуществом. СКА действовал от обороны. Когда стартовый навал прошёл, казалось, что игры выровнялась. Далее у хозяев поля удалился Алексей Соловьёв. Но почти сразу после этого «Кубань» открыла счёт. Алексей Шульгин в одиночку разобрался с тремя защитниками СКА и послал мяч мимо голкипера – 1:0.Удивительно, но СКА долго не мог прийти в себя, даже имея на одного игрока больше. Во втором тайме ростовчане создали ряд момент, но затем вновь пропустили после грубой ошибки в обороне. Илья Поликутин принял мяч в штрафной, развернулся и поразил ворота, и всё это время его никто не накрыл и не навязал борьбу – 2:0. Ближе к концу игры красно-синие кое-что соорудили в атаке, однако забил не получилось. Итог – справедливое поражение ростовских армейцев.В остальных матчах игрового дня «Интер» (Черкесск) сыграл вничью с «Дружбой» (Майкоп) 0:0, «Махачкала» также разошлась миром с «Легионом Динамо» (Махачкала) 1:1, «Спартак» (Нальчик) переиграл на своём поле «Ессентуки» 1:0, а «Черноморец» (Новороссийск) был сильнее «Биолога-Новокубанск» 1:0.В таблице 1 группы ПФЛ ростовский СКА занимает 5 строчку из 17. В следующем туре подопечные Дениса Попова примут 2 апреля на своём поле черкесский «Интер».