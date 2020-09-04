Ростовский СКА обыграл «Кубань»
ФК «Кубань» (Краснодар) в последние лет пять переживает не лучший отрезок своей насыщенной истории. Некогда главный клуб соседнего региона играет в третьей по силе лиге отечественного футбола. Но наметились позитивные сдвиги – перед этим сезоном получилось вернуть историческое имя и найти финансирование. Теперь все специалисты южной зоны ПФЛ единодушно причисляют «Кубань» к главным претендентам на победу в чемпионате. В пользу этого говорят и результаты – четыре победы и ничего кроме них. Ростовский СКА пока не так крут – целей пойти на повышение нет, а результаты… 50% - две победы в четырёх играх. Всё этого говорило за то, что именно «Кубань» будет фаворитом.
В первом тайме СКА хорошо противостоял бойкому натиску команды гостей. На первых порах «Кубань» временами подолгу гостила на половине поля СКА и почти без помех разыгрывала мяч. Но «красно-синие» отстояли в защите, а далее провели молниеносную контратаку. Завершилась она точным ударом Руслана Шаповалова после высокого заброса за спины защитников – 1:0. Пропущенный гол только разозлил «жёлто-чёрных». Краснодарцы с удвоенной силой побежали в атаку. На 35-й минуте они наконец-то были вознаграждены забитым мячом Алексея Шульгина – 1:1. Но на отдых команды пошли всё равно при лидерстве СКА. Никита Васильев затолкал гол «в раздевалку», 2:1.
Во второй части встречи Илья Грузнов сразу же счёт сравнял – предстояло ещё сорок минут борьбы. Гости атаковали, атаковали, атаковали… создали предостаточно острых моментов. При этом ростовчане отчаянно оборонялись – где-то везло (честно говоря), а где-то навыки игры в обороне были налицо. На 78-й минуте «Кубань» схлопотала удаление, стало легче. Концовочка была за хозяевами, у которых, скорее всего, осталось больше пороха в пороховницах. На крайней минуте основного времени игры Георгий Гонгадзе опередил защитника на ближней штанге и в касание послал мяч в ближнюю девять - 3:2! А далее – всеобщее ликование и похвала!
Свой следующий матч СКА проведёт 11 сентября в Ессентуках против ФК «Интер».