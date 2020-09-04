Ростовский СКА обыграл «Кубань»

ФК «Кубань» (Краснодар) в последние лет пять переживает не лучший отрезок своей насыщенной истории. Некогда главный клуб соседнего региона играет в третьей по силе лиге отечественного футбола. Но наметились позитивные сдвиги – перед этим сезоном получилось вернуть историческое имя и найти финансирование. Теперь все специалисты южной зоны ПФЛ единодушно причисляют «Кубань» к главным претендентам на победу в чемпионате. В пользу этого говорят и результаты – четыре победы и ничего кроме них. Ростовский СКА пока не так крут – целей пойти на повышение нет, а результаты… 50% - две победы в четырёх играх. Всё этого говорило за то, что именно «Кубань» будет фаворитом.В первом тайме СКА хорошо противостоял бойкому натиску команды гостей. На первых порах «Кубань» временами подолгу гостила на половине поля СКА и почти без помех разыгрывала мяч. Но «красно-синие» отстояли в защите, а далее провели молниеносную контратаку. Завершилась она точным ударом Руслана Шаповалова после высокого заброса за спины защитников – 1:0. Пропущенный гол только разозлил «жёлто-чёрных». Краснодарцы с удвоенной силой побежали в атаку. На 35-й минуте они наконец-то были вознаграждены забитым мячом Алексея Шульгина – 1:1. Но на отдых команды пошли всё равно при лидерстве СКА. Никита Васильев затолкал гол «в раздевалку», 2:1.Во второй части встречи Илья Грузнов сразу же счёт сравнял – предстояло ещё сорок минут борьбы. Гости атаковали, атаковали, атаковали… создали предостаточно острых моментов. При этом ростовчане отчаянно оборонялись – где-то везло (честно говоря), а где-то навыки игры в обороне были налицо. На 78-й минуте «Кубань» схлопотала удаление, стало легче. Концовочка была за хозяевами, у которых, скорее всего, осталось больше пороха в пороховницах. На крайней минуте основного времени игры Георгий Гонгадзе опередил защитника на ближней штанге и в касание послал мяч в ближнюю девять - 3:2! А далее – всеобщее ликование и похвала!Свой следующий матч СКА проведёт 11 сентября в Ессентуках против ФК «Интер».