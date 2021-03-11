ФК «Ростов» уступил «Химкам»

Хотя называть химчан аутсайдером уже не совсем верно – подмосковный клуб в последних матчах регулярно набирает очки и всё больше отдаляется от зоны вылета. А вот у «Ростова» с этим серьёзные проблемы.В стартовые минуты активнее были хозяева поля. «Красно-чёрные» больше владели мячом и создавали кое-какие моменты. Но ближе к середине тайма «Ростов» инициативу перехватил. Сначала после быстрой атаки на ударной позиции в центре штрафной оказался Георгий Махатадзе – мимо. Далее прессинг на чужой половине поля привёл к перехвату и хорошему удару Али Соу – вновь мимо. Затем дальним «выстрелом» отметился Роман Тугарев, но опять не повезло. После первого тайма голов забито не было – 0:0.В начале второй части матча за сомнительный фол на углу штрафной арбитр назначил в ворота «Ростова» пенальти. К точке подошёл бывший игрок ростовчан Ризуан Мирзов и не промахнулся, разведя Сергея Песьякова и мяч по разным углам – 1:0. Игровой перевес по-прежнему был у «жёлто-синих». На 71-й минуте игры Али Соу получил пас из глубины, мастерски разделался с двумя защитниками и несильно, но точно покатил в ближний угол – гол! Однако видеоассистент усмотрел оффсайд в момент паса. Увы, взятие ворот отменили. Чуть позже был ещё один спорный эпизод в пользу «Химок»: Дмитрий Полоз вынудил соперника сфолить в штрафной, но свисток промолчал. Итог – проигрыш «Ростова», 0:1.Все три решения главного арбитра после матча подверглись критике со стороны специалистов – назначенный пенальти в ворота «Ростова», отменённый гол «Ростова» и неназначенный пенальти в ворота «Химок».В следующем туре 17 марта подшефные Валерия Карпина сразятся в Волгограде с «Ротором».